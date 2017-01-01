Барнаульский автодилер обвел вокруг пальца почти сотню автовладельцев

В Барнауле передали в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения. За 1,5 года преступной деятельности мужчина обманул 91 человека, сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, с 2013 года обвиняемый договаривался с горожанами о покупке в рассрочку их автомобилей. Для этого он заключал с автовладельцами липовые договоры займа денежных средств. После перехода права собственности на транспортные средства мужчина игнорировал обязательства об оплате стоимости автомобилей.
В 2014 году злоумышленник стал учредителем компании, в которой занял должность директора и бухгалтера, и использовал свое служебное положение при совершении преступлений. Совместно со знакомым они подыскивали граждан, желающих продать и купить автомобили. С теми, кто продавал авто, заключались договоры о покупке их машин в рассрочку, а в дальнейшем транспортные средства продавались новым покупателям мошенническим путем без законных на то оснований.
В результате с ноября 2013 года по май 2015 года от мошеннических действий группировки пострадал 91 гражданин. Совокупный ущерб превышает 40 млн рублей.
Уголовное дело расследовало ГСУ ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.
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