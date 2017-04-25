В Барнауле будут судить безработного, который продал казахстанцу "золота" на $115 тысяч

В суде установили, что обвиняемый нигде не работал и имел фиктивную регистрацию в Барнауле. В январе 2016 года он продал гражданину Казахстана под видом золота сплав из металлов на основе меди с цинком, свинцом и алюминием.

Сразу после получения денег он отключил телефон и уехал из Барнаула, заранее предупредив о необходимости скрываться всех членов своей семьи. Больше года он скрывался от правоохранительных органов, проживая в Тюмени, Улан-Удэ и Кургане. Однако, в апреле 2017 его задержали поезде в Новосибирске, когда он ехал из Тюмени в Иркутск.

Сейчас мужчина находится под стражей.