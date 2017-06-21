В Барнауле будут судить местного жителя, который выращивал коноплю в своей квартире

В его квартире изъяли растения, в которых содержится наркотическое средство, и наркотики в крупном размере. У мужчины также изъяли более 100 тысяч рублей. На деньги и его автомобиль наложили арест.

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.