В Барнауле девочка выпала из окна многоэтажки

26 июня в Барнауле из окна квартиры на пятом этаже выпала четырехлетняя девочка.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло в одном из многоэтажных домов по улице Чудненко. Девочку оставили в комнате без присмотра. Она оперлась на москитную сетку, после чего выпала из окна. Девочка получила телесные повреждения, сейчас она находится в больнице. Проводится доследственная проверка.
В региональном Следкоме напоминают, что не стоит оставлять ребенка в квартире без присмотра и не держать окна открытыми. Родителям рекомендуют использовать блокираторы и другие устройства, которые не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно.
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