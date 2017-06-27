В Барнауле девочка выпала из окна многоэтажки

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло в одном из многоэтажных домов по улице Чудненко. Девочку оставили в комнате без присмотра. Она оперлась на москитную сетку, после чего выпала из окна. Девочка получила телесные повреждения, сейчас она находится в больнице. Проводится доследственная проверка.

В региональном Следкоме напоминают, что не стоит оставлять ребенка в квартире без присмотра и не держать окна открытыми. Родителям рекомендуют использовать блокираторы и другие устройства, которые не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно.