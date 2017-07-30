В Барнауле два собутыльника спровоцировали две погони за одним автомобилем

После застолья, группа поехала на автомобиле "Тойота Королла". Информация о его передвижении передали ближайшему экипажу ДПС. При попытке остановить автомобиль, водитель иномарки проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться.

После непродолжительной погони автомобиль остановили сотрудниками ДПС. Водитель попытался убежать, но был задержан.

Пассажир, который находился около автомобиля, решил уехать на иномарке — тем самым спровоцировал очередную погоню. Вскоре его задержали сотрудники полиции.

При проверке документов первого водителя установлено, что он не имел права управления транспортным средством. Второй гражданин лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде. Оба водителя отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте и в кабинете врача-нарколога.

Автомобиль помещен на спецстоянку, говорится в сообщении ДНД "Дорожный Патруль" Барнаул.

Ведется разбирательство.