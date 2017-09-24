В Барнауле горели "Печки-Lavочки"

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Происшествия

Вечером 23 сентября в центре Барнаула загорелось заведение торговой сети кулинарных магазинов "Печки-Lavoчки", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

Пожар в "Печках-Lavoчках". Барнаул, 23 сентября 2017 года.
Пожар в "Печках-Lavoчках". Барнаул, 23 сентября 2017 года. Фото: Ольга Дорофеева vk.com/barneos22.

Пожар произошел по адресу улица Брестская, 20/16.

По данным МЧС,  сообщение о возгорании поступило в 21.30. Через семь минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. К тому времени пожар уже был ликвидирован. На происшествие выезжали семь сотрудников МЧС на трех автомобилях.

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