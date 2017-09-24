В Барнауле горели "Печки-Lavочки"

Пожар произошел по адресу улица Брестская, 20/16.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 21.30. Через семь минут на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. К тому времени пожар уже был ликвидирован. На происшествие выезжали семь сотрудников МЧС на трех автомобилях.