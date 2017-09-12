В Барнауле ищут водителя, который сбил 11-летнего мальчика и уехал с места аварии

По данным ГИБДД, мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, предположительно серого цвета с возможными повреждениями передней части кузова.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по этому происшествию просят сообщить в группу розыска по тел.: 393-605, либо по тел. дежурной части: 391-090,393-555.