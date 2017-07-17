В Барнауле из-за ДТП без газа остались две тысячи квартир и домов

В Барнауле из-за ДТП, которое произошло утром 17 июля на пересечении улиц Антона Петрова и Просторной, без газа остались 2008 абонентов частных домов и квартир. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Барнаул".
Сейчас специалисты компании ремонтируют газопровод высокого давления. Сейчас на месте аварии завершили земляные работы и приступили к сварочным.
Вернуть газ в дома жителей планируют 18 июля.
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