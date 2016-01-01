В Барнауле из-за пожара на радиозаводе перекрыли дорогу

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Сегодня, 12:08.
Происшествия

ГИБДД по Барнаулу перекрыла движение транспорта по ул. Аносова от пр. Ленина до пр. Калинина и по нечетной стороне пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина из-за пожара на радиозаводе. На месте дежурят экипажи ДПС.

Пожар на радиозаводе.
Пожар на радиозаводе. Фото: Сергей Васильевич для altapress.ru.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, выбирать возможные пути объезда и уступать дорогу автомобилям МЧС и скорой медицинской помощи.

Пожар еще не потушен.

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