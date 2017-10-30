В Барнауле из-за пожара в промзоне была сильно задымлена улица Попова

Пожар в Барнауле на улице Попова. 30 октябяр 2017 года. Фото: Евгений Новиченко vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле на улице Попова. 30 октябяр 2017 года. Фото: Анастасия Аристова vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле на улице Попова. 30 октябяр 2017 года. Фото: Анастасия Аристова vk.com/barneos22.

По данным 2gis, в этом здании находятся 10 организаций: помещения фабрики по производству матрасов, предприятие мебельной фурнитуры, энергетический центр, оздоровительный центр и другие предприятия.

Напомним, что в ноябре 2015 года в данном здании уже был большой пожар: горел склад с различными материалами: фанера, ДВП и т.п.