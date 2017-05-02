В Барнауле изменилось расписание автовокзала

Возобновили движение по маршрутам Барнаул — Хабары (отправление ежедневно в 14 часов 10 минут), Барнаул — Новоманошкино (отправление по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11 и 17 часов) и Барнаул — Петропавловское (отправление по четвергам, пятницам и воскресеньям в 15 часов 30 минут). Рейс Барнаул — Алейск на 8 часов 20 минут закрыли. Теперь этот автобус будет отправляется из краевой столицы ежедневно в 21 час 5 минут.