В Барнауле камеры видеонаблюдения засняли поджог "Газели"

Барнаулец Артур Арлаускас просит помощи в поиске злоумышленника, который в ночь с 29 на 30 сентября около 2.00 пытался поджечь "Газель", припаркованную у гаража на ул. Ветеринарная, 7а (поселок Пригородный, Новосиликатный).
Неизвестный облил автомобиль горючей жидкостью. "Состав был сделан профессиональный — ацетон и уайт-спирит (экспертиза)", — написал хозяин автомобиля.
Злоумышленника не остановили даже камеры и находившийся рядом хозяин. "Я находился в гараже, разговаривал по телефону, а машина стояла в 1,5 метрах от ворот — он знал что я там", — говорит Артур Арлаускас.
Автомобиль успели потушить, сгорела только фара.
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