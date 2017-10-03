В Барнауле камеры видеонаблюдения засняли поджог "Газели"

Неизвестный облил автомобиль горючей жидкостью. "Состав был сделан профессиональный — ацетон и уайт-спирит (экспертиза)", — написал хозяин автомобиля.

Злоумышленника не остановили даже камеры и находившийся рядом хозяин. "Я находился в гараже, разговаривал по телефону, а машина стояла в 1,5 метрах от ворот — он знал что я там", — говорит Артур Арлаускас.

Автомобиль успели потушить, сгорела только фара.