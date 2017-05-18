В Барнауле мальчик жил за шторкой в магазине и питался сырыми продуктами

В Индустриальном районе Барнаула полиция забрала у отца 13-летнего сына и поместила мальчика в приют для детей-сирот. Здесь врачи обнаружили у ребенка заболевания сосудов, глаз, зубов. Как оказалось, ребенок вместе с отцом жили за шторкой в магазинчике площадью 18 кв. м.
Ограничить родительские права отца суд попросили сотрудники районного отдела по охране прав детства. Мать мальчика умерла, а отец, по мнению чиновников, уклоняется от родительских обязанностей.
В магазинчике, где они проживали, не было ни отопления, ни душа. Мальчик изредка мылся в тазике, иногда у знакомых. У него не было зимней одежды и обуви. Отец кормил ребенка пророщенными злаками или сырыми продуктами. К врачам мальчика не водили с 2010 года, не делали никаких прививок.
По словам помощника прокурора Индустриального района Татьяны Новоселовой, когда несовершеннолетнего забирали в приют, у ребенка было подавленное эмоциональное состояние.
Мальчику оказали необходимое лечение и обеспечили его одеждой и обувью по сезону. В прокуратуре заявляют, что сам ребенок не хочет возвращаться к отцу.
Районный суд удовлетворил исковые требования отдела по охране прав детства, ограничив отца в родительских правах.
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