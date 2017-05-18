В Барнауле мальчик жил за шторкой в магазине и питался сырыми продуктами

Ограничить родительские права отца суд попросили сотрудники районного отдела по охране прав детства. Мать мальчика умерла, а отец, по мнению чиновников, уклоняется от родительских обязанностей.

В магазинчике, где они проживали, не было ни отопления, ни душа. Мальчик изредка мылся в тазике, иногда у знакомых. У него не было зимней одежды и обуви. Отец кормил ребенка пророщенными злаками или сырыми продуктами. К врачам мальчика не водили с 2010 года, не делали никаких прививок.

По словам помощника прокурора Индустриального района Татьяны Новоселовой, когда несовершеннолетнего забирали в приют, у ребенка было подавленное эмоциональное состояние.

Мальчику оказали необходимое лечение и обеспечили его одеждой и обувью по сезону. В прокуратуре заявляют, что сам ребенок не хочет возвращаться к отцу.

Районный суд удовлетворил исковые требования отдела по охране прав детства, ограничив отца в родительских правах.