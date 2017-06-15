В Барнауле могут закрыть ледовый каток хоккейной школы имени Алексея Черепанова

В Барнауле может закрыться школа по хоккею имени Алексея Черепанова. Крытая ледовая площадка школы, существующая в Барнауле возле 22-й гимназии с 2009 года, до сих пор официально не введена в эксплуатацию. В настоящее время вход в ДЮСШ закрыт, каток пустует, туда не пускают ни воспитанников, ни тренеров, сообщает "Катунь-24".
По данным телеканала, часть сотрудников ДЮСШ уже ищут новую работу. Чтобы содержать объект, нужно 10 миллионов в год, но как говорит Маргарита Черепанова, мама известного банаульского хоккеиста, чье имя носит школа, таких денег у нее нет. Нужно искать новых владельцев. По словам Маргариты Черепановой, она обращалась за помощью в администрацию города, но там ей в устной беседе сказали, что в бюджете таких денег тоже нет.
Как считает спортивный журналист и писатель Валерий Лямкин, эту ДЮСШ закрывать нельзя: в школе имени Черепанова занимается много юных хоккеистов, а если им негде будет кататься, то это повлечет за собой отток ребят из хоккейных секций. По данным директора ХК "Алтай" Дмитрия Чекалина, в связи с нехваткой льда в краевом Дворце зрелищ и спорта, юные воспитанники СДЮШОР по хоккею "Алтай" тоже нередко тренируются на катке школы имени Черепанова.
Воспитанник барнаульской хоккейной школы Алексей Черепанов, был весьма одаренным спортсменом, который трагически погиб 13 октября 2008 года во время матча между чеховским "Витязем" и омским "Авангардом". За несколько минут до конца матча у 19-летнего форварда Алексея Черепанова, бывшего воспитанника барнаульского "Мотора", остановилось сердце. Все усилия медиков оказались безрезультатными. Не помог ни адреналин, ни капельницы.
После гибели сына мама Алексея создала благотворительный фонд содействия детскому хоккею. Весной 2009 года на заседании городской думы было решено присвоить имя Алексея Черепанова детско-юношеской спортивной школе "Хоккей" в Центральном районе Барнаула. Школе передали крытый каток возле 22-й гимназии.
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