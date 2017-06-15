В Барнауле могут закрыть ледовый каток хоккейной школы имени Алексея Черепанова

По данным телеканала, часть сотрудников ДЮСШ уже ищут новую работу. Чтобы содержать объект, нужно 10 миллионов в год, но как говорит Маргарита Черепанова, мама известного банаульского хоккеиста, чье имя носит школа, таких денег у нее нет. Нужно искать новых владельцев. По словам Маргариты Черепановой, она обращалась за помощью в администрацию города, но там ей в устной беседе сказали, что в бюджете таких денег тоже нет.

Как считает спортивный журналист и писатель Валерий Лямкин, эту ДЮСШ закрывать нельзя: в школе имени Черепанова занимается много юных хоккеистов, а если им негде будет кататься, то это повлечет за собой отток ребят из хоккейных секций. По данным директора ХК "Алтай" Дмитрия Чекалина, в связи с нехваткой льда в краевом Дворце зрелищ и спорта, юные воспитанники СДЮШОР по хоккею "Алтай" тоже нередко тренируются на катке школы имени Черепанова.

1 Кто такой Алексей Черепанов? Воспитанник барнаульской хоккейной школы Алексей Черепанов, был весьма одаренным спортсменом, который трагически погиб 13 октября 2008 года во время матча между чеховским "Витязем" и омским "Авангардом". За несколько минут до конца матча у 19-летнего форварда Алексея Черепанова, бывшего воспитанника барнаульского "Мотора", остановилось сердце. Все усилия медиков оказались безрезультатными. Не помог ни адреналин, ни капельницы.