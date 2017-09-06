На месте известного в Барнауле "магазина с башмаком" открывается шоу-рум

В Барнауле на месте магазина с огромным башмаком "Тип-Топ" на проспекте Ленина, 42 открывается шоу-рум "Вишня22", сообщается в группе магазина в Instagram. Это уже четвертая точка сети в городе.
Несколько недель назад рядом с магазином "Тип-Топ" разместили растяжку об аренде помещения.
Сейчас на месте большого башмака находится вывеска нового магазина с одеждой. В группе шоу-рума сообщается, что он заработает 15 сентября.
Подготовка к открытию нового магазина на проспекте Ленина, продолжается, вывеска практически готова, остались ещё кое-какие моменты...внутри завершаем ремонт, ждём готовность оборудования и мебели, в выходные уже получаем первые партии товара, как и обещали открытие состоится 15.09 в 12-00✌мы всех очень будем ждать😉#шоурумвишня22🍒🍒🍒🍒
В Барнауле работают четыре шоу-рума "Вишня22": на улице Малахова, проспекте Красноармейском, на Павловском тракте.
Справка
Шоу-рум переводится как "демонстрационный зал". Это новый вид бизнеса, который в последнее время активно развивается во всем мире. В последнее время он стал популярным в Барнауле. Такие модные магазины с одеждой нескольких дизайнеров открываются в небольших помещениях, их еще называют офисами, которые выполняют функции магазина.
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