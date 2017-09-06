На месте известного в Барнауле "магазина с башмаком" открывается шоу-рум

Несколько недель назад рядом с магазином "Тип-Топ" разместили растяжку об аренде помещения.

Сейчас на месте большого башмака находится вывеска нового магазина с одеждой. В группе шоу-рума сообщается, что он заработает 15 сентября.

В Барнауле работают четыре шоу-рума "Вишня22": на улице Малахова, проспекте Красноармейском, на Павловском тракте.

Справка

Шоу-рум переводится как "демонстрационный зал". Это новый вид бизнеса, который в последнее время активно развивается во всем мире. В последнее время он стал популярным в Барнауле. Такие модные магазины с одеждой нескольких дизайнеров открываются в небольших помещениях, их еще называют офисами, которые выполняют функции магазина.