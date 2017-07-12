В Барнауле на площади Свободы впервые совершили богослужение

В Барнауле 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, на площади Свободы прошло торжественное богослужение. До 1935 года на этом месте стоял Петропавловский собор — первая православная церковь Барнаула. Сейчас здесь находится гайд-парк, где проходят митинги и установлена скульптура "Прощание" памяти репрессированных. На службу пришли более 100 человек.
Это первое полноценное богослужение на историческом месте. Осенью 2016 года здесь служили только молебен. Богослужение возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Разговоры о восстановлении исторического облика площади Свободы, в том числе о возрождении собора начались в 2016 году. Тогда эту идею горячо поддержал член Совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов и спикер АКЗС Александр Романенко.
Пока не стоит задача заново построить Петропавловский собор. В ближайшее время лишь планируются радиолокационные исследования, чтобы понять расположение границ фундамента.
Именно на территории Петропавловского собора, который был построен в 70-х годах 18 века и разрушен в 1935 году, был похоронен великий ученый и изобретатель Иван Ползунов. Храмовое здание являлось не только украшением, но и архитектурной доминантой старого города.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.