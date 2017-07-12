В Барнауле на площади Свободы впервые совершили богослужение

Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru Богослужение на месте разрушенного Петропавловского собора (ныне площадь Свободы). Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Это первое полноценное богослужение на историческом месте. Осенью 2016 года здесь служили только молебен. Богослужение возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Разговоры о восстановлении исторического облика площади Свободы, в том числе о возрождении собора начались в 2016 году. Тогда эту идею горячо поддержал член Совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов и спикер АКЗС Александр Романенко.

Пока не стоит задача заново построить Петропавловский собор. В ближайшее время лишь планируются радиолокационные исследования, чтобы понять расположение границ фундамента.

Именно на территории Петропавловского собора, который был построен в 70-х годах 18 века и разрушен в 1935 году, был похоронен великий ученый и изобретатель Иван Ползунов. Храмовое здание являлось не только украшением, но и архитектурной доминантой старого города.