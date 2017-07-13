В Барнауле на трансформаторном заводе запустили линию за 1,4 млн евро

В начале июля "Алтайский трансформаторный завод" ("Алттранс") запустил в эксплуатацию линию гофрирования итальянской фирмы L.A.E.. Теперь предприятие выпускает трансформаторы не только с радиаторами, но и с гофростенками. Это позволит компании увеличить объемы производства и закрепить позиции на рынке.
Как рассказал altapress.ru директор "Алттранса" Александр Карлов, новую линию завод заказал еще в марте 2016 года. Ее изготавливали больше года. Общая стоимость оборудования составила 1,4 млн евро. По расчетам руководства, линия гофрирования должна окупить себя в течение 3-4 лет.
Александр Карлов,
директор завода "Алттранс":
Это самое современное в мире оборудование такого рода. Оно позволит нам увеличить производительность в 3-4 раза.
Гофростенка — элемент системы охлаждения трансформатора. Она компактнее и дешевле, чем радиатор, поэтому многие покупатели предпочитают заказывать трансформаторы именно с ней. Однако гофростенка тоньше, с ней изделие сложнее транспортировать любая внештатная ситуация в дороге - и она может быть повреждена. Кроме того, гофростенка уступает в ремонтопригодности радиаторам. Из-за этого часть заказчиков остаются верными классическому решению. Поэтому модели с гофростенками не вытеснят из линейки продукции варианты с радиаторами, а лишь дополнят их.
Ежегодно "Алттранс" вкладывает в модернизацию производственной базы 100-150 млн рублей. Как правило, это собственные средства: кредиты на развитие бизнеса Александр Карлов не берет — слишком дорогие.
Сейчас на предприятии работают 550 человек. При этом 85 из них набрали с начала 2017 года. Ежегодно здесь выпускают до тысячи масляных трансформаторов мощностью от 25 до 1250 киловольт-ампер, а также до 200 комплектных трансформаторных подстанций.
"Алттранс" считается одним из лидеров отрасли на постсоветском пространстве (наряду с аналогичными заводами в Минске и Самаре). Барнаульские трансформаторы отправляют практически во все регионы России. Среди основных крупных заказчиков – энергетики ("Россети", "Башкирэнерго", "Кузбасская электросетевая компания" и другие) и нефтедобывающие компании ("Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть") и прочие.
Факт
Средняя зарплата на предприятии – 32,5 тыс. рублей. В июле её повысили на 10%.
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