В Барнауле на трансформаторном заводе запустили линию за 1,4 млн евро

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Сегодня, 13:48.
Экономика

В начале июля "Алтайский трансформаторный завод" ("Алттранс") запустил в эксплуатацию линию гофрирования итальянской фирмы L.A.E.. Теперь предприятие выпускает трансформаторы не только с радиаторами, но и с гофростенками. Это позволит компании увеличить объемы производства и закрепить позиции на рынке.

Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.

Как рассказал altapress.ru директор "Алттранса" Александр Карлов, новую линию завод заказал еще в марте 2016 года. Ее изготавливали больше года. Общая стоимость оборудования составила 1,4 млн евро. По расчетам руководства, линия гофрирования должна окупить себя в течение 3-4 лет.

Александр Карлов,
директор завода "Алттранс":

Александр Карлов.
Александр Карлов.

Это самое современное в мире оборудование такого рода. Оно позволит нам увеличить производительность в 3-4 раза.

Гофростенка — элемент системы охлаждения трансформатора. Она компактнее и дешевле, чем радиатор, поэтому многие покупатели предпочитают заказывать трансформаторы именно с ней. Однако гофростенка тоньше, с ней изделие сложнее транспортировать любая внештатная ситуация в дороге - и она может быть повреждена. Кроме того, гофростенка уступает в ремонтопригодности радиаторам. Из-за этого часть заказчиков остаются верными классическому решению. Поэтому модели с гофростенками не вытеснят из линейки продукции варианты с радиаторами, а лишь дополнят их.

Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе".
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе".
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе".
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе".
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе".
Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе".

Ежегодно "Алттранс" вкладывает в модернизацию производственной базы 100-150 млн рублей. Как правило, это собственные средства: кредиты на развитие бизнеса Александр Карлов не берет — слишком дорогие.

Сейчас на предприятии работают 550 человек. При этом 85 из них набрали с начала 2017 года. Ежегодно здесь выпускают до тысячи масляных трансформаторов мощностью от 25 до 1250 киловольт-ампер, а также до 200 комплектных трансформаторных подстанций.

"Алттранс" считается одним из лидеров отрасли на постсоветском пространстве (наряду с аналогичными заводами в Минске и Самаре). Барнаульские трансформаторы отправляют практически во все регионы России. Среди основных крупных заказчиков – энергетики ("Россети", "Башкирэнерго", "Кузбасская электросетевая компания" и другие) и нефтедобывающие компании ("Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть") и прочие.

Факт

Средняя зарплата на предприятии – 32,5 тыс. рублей. В июле её повысили на 10%.

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