В Барнауле на трансформаторном заводе запустили линию за 1,4 млн евро

Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru. Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru. Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru. Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru. Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru. Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru. Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru. Новая итальянская гофролиния на "Алттрансе". Фото: altapress.ru.

Как рассказал altapress.ru директор "Алттранса" Александр Карлов, новую линию завод заказал еще в марте 2016 года. Ее изготавливали больше года. Общая стоимость оборудования составила 1,4 млн евро. По расчетам руководства, линия гофрирования должна окупить себя в течение 3-4 лет.

Александр Карлов,

директор завода "Алттранс":

Это самое современное в мире оборудование такого рода. Оно позволит нам увеличить производительность в 3-4 раза.

Гофростенка — элемент системы охлаждения трансформатора. Она компактнее и дешевле, чем радиатор, поэтому многие покупатели предпочитают заказывать трансформаторы именно с ней. Однако гофростенка тоньше, с ней изделие сложнее транспортировать любая внештатная ситуация в дороге - и она может быть повреждена. Кроме того, гофростенка уступает в ремонтопригодности радиаторам. Из-за этого часть заказчиков остаются верными классическому решению. Поэтому модели с гофростенками не вытеснят из линейки продукции варианты с радиаторами, а лишь дополнят их.

Ежегодно "Алттранс" вкладывает в модернизацию производственной базы 100-150 млн рублей. Как правило, это собственные средства: кредиты на развитие бизнеса Александр Карлов не берет — слишком дорогие.

Сейчас на предприятии работают 550 человек. При этом 85 из них набрали с начала 2017 года. Ежегодно здесь выпускают до тысячи масляных трансформаторов мощностью от 25 до 1250 киловольт-ампер, а также до 200 комплектных трансформаторных подстанций.

"Алттранс" считается одним из лидеров отрасли на постсоветском пространстве (наряду с аналогичными заводами в Минске и Самаре). Барнаульские трансформаторы отправляют практически во все регионы России. Среди основных крупных заказчиков – энергетики ("Россети", "Башкирэнерго", "Кузбасская электросетевая компания" и другие) и нефтедобывающие компании ("Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть") и прочие.

Факт

Средняя зарплата на предприятии – 32,5 тыс. рублей. В июле её повысили на 10%.