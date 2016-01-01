На Алтае вновь похолодает почти до -40

Дневная температура 24 декабря в крае ожидается до -21...-26 градусов, в предгорьях -16...-21. Местами в предгорных районах слабый снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с усилением днем до 13 м/с.

В Барнауле в ночь на 24 декабря синоптики из Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют -32...-34 градусов, днём -21...-23. Будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

25 декабря в краевой столице ночью преимущественно без осадков, -25...-27 градусов. Днём существенно потеплеет до -8...-10. В воскресенье в Барнауле ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 13-18 м/с.