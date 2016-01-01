На Алтае вновь похолодает почти до -40

24 декабря в Алтайский край придет похолодание. Но если в Новосибирской и Томской областях столбики термометров опустятся до -45 и -51 градусов соответственно, то в нашем регионе в ночь на субботу будет -32...-37, местами в восточных районах -22...-27.
Дневная температура 24 декабря в крае ожидается до -21...-26 градусов, в предгорьях -16...-21. Местами в предгорных районах слабый снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с с усилением днем до 13 м/с.
В Барнауле в ночь на 24 декабря синоптики из Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют -32...-34 градусов, днём -21...-23. Будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
25 декабря в краевой столице ночью преимущественно без осадков, -25...-27 градусов. Днём существенно потеплеет до -8...-10. В воскресенье в Барнауле ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 13-18 м/с.
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