В Барнауле начали работать садоводческие маршруты общественного транспорта

С 22 апреля в Барнауле начали работать некоторые садоводческие маршруты. Перевозки пассажиров по другим начнутся позже из-за неудовлетворительных дорожных условий. Об этом сообщил сайт администрации Барнаула.
Уже работают маршруты №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126.
Маршрут № 151 откроется позже - с 29 апреля, из-за неудовлетворительных дорожных условий. В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи обращают внимание на то, что 25 апреля (в Родительский день) работа маршрутов №118,119 будет проходить по расписанию, предусмотренному на понедельник.
Работа маршрута №117э "Докучаево – Новомихайловское кладбище" в апреле будет осуществляться только в выходные дни (22, 23, 29, 30 апреля). С 1 мая автобусы этого маршрута №117э будут ходить в рабочие дни (со вторника) и в выходные дни.
Подробное расписание садоводческих маршрутов можно посмотреть на сайте администрации Барнаула.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.