В Барнауле начали работать садоводческие маршруты общественного транспорта

Уже работают маршруты №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126.

Маршрут № 151 откроется позже - с 29 апреля, из-за неудовлетворительных дорожных условий. В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи обращают внимание на то, что 25 апреля (в Родительский день) работа маршрутов №118,119 будет проходить по расписанию, предусмотренному на понедельник.

Работа маршрута №117э "Докучаево – Новомихайловское кладбище" в апреле будет осуществляться только в выходные дни (22, 23, 29, 30 апреля). С 1 мая автобусы этого маршрута №117э будут ходить в рабочие дни (со вторника) и в выходные дни.

Подробное расписание садоводческих маршрутов можно посмотреть на сайте администрации Барнаула.