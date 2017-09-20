В Барнауле начался отопительный сезон

Подавать тепло в жилые дома будут по заявкам жителей в районные администрации и в управляющие компании.

Александр Кощеев,

председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула:

Определена дата начала отопительного сезона в городе – когда начать отапливать многоквартирный жилой дом, 20 сентября или позже, вправе решать сами жильцы. Нередки случаи, когда, руководствуясь желанием сэкономить на оплате услуг, ТСЖ, УК принимают решение отсрочить подачу теплоносителя.

В Бийске отопительный сезон начнется на день позже, 21 сентября. В Рубцовске местные власти дату подачи тепла пока не объявили, но сообщили, что система отопления уже заполнена, давление соответствует нормативному.