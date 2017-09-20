В Барнауле начался отопительный сезон

С 20 сентября в Барнауле начнут подавать тепло в социальные объекты – детские сады, школы, медицинские учреждения. Соответствующее постановление подписали чиновники администрации города, сообщает сайт мэрии.
Подавать тепло в жилые дома будут по заявкам жителей в районные администрации и в управляющие компании.
Александр Кощеев,
председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула:
Определена дата начала отопительного сезона в городе – когда начать отапливать многоквартирный жилой дом, 20 сентября или позже, вправе решать сами жильцы. Нередки случаи, когда, руководствуясь желанием сэкономить на оплате услуг, ТСЖ, УК принимают решение отсрочить подачу теплоносителя.
В Бийске отопительный сезон начнется на день позже, 21 сентября. В Рубцовске местные власти дату подачи тепла пока не объявили, но сообщили, что система отопления уже заполнена, давление соответствует нормативному.
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