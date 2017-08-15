В Барнауле нашли 11-девочку, которая ушла из дома три дня назад

Сообщается, что девочка здорова и не нуждается в медицинской помощи. В настоящее время с несовершеннолетней работают следователи. Они проверят условия жизни девочки и установить, почему она постоянно уходит из дома.

Ранее сообщалось, что после пропажи ребенка отряд "Лиза Алерт" организовал поиски, а СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.