В Барнауле нашли 11-девочку, которая ушла из дома три дня назад

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Сегодня, 18:13.
Происшествия

Сотрудники полиции нашли 11-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 августа, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю. Все это время несовершеннолетняя находилась у своей знакомой, с которой недавно познакомилась.

Алтайские волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут пропавших людей.
Алтайские волонтеры отряда "Лиза Алерт" ищут пропавших людей. Фото: vk.com/la_altay.

Сообщается, что девочка здорова и не нуждается в медицинской помощи. В настоящее время с несовершеннолетней работают следователи. Они проверят условия жизни девочки и установить, почему она постоянно уходит из дома.

Ранее сообщалось, что после пропажи ребенка отряд "Лиза Алерт" организовал поиски, а СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. 

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