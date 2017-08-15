В Барнауле нашли 11-девочку, которая ушла из дома три дня назад

Сотрудники полиции нашли 11-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 августа, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю. Все это время несовершеннолетняя находилась у своей знакомой, с которой недавно познакомилась.
Сообщается, что девочка здорова и не нуждается в медицинской помощи. В настоящее время с несовершеннолетней работают следователи. Они проверят условия жизни девочки и установить, почему она постоянно уходит из дома.
Ранее сообщалось, что после пропажи ребенка отряд "Лиза Алерт" организовал поиски, а СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.
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