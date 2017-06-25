В Барнауле неизвестные подожгли штаб Навального

В ночь на 25 июня неизвестные пытались поджечь офис штаба Алексея Навального в Барнауле. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Артем Косарецкий, руководитель местного штаба.
В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.
В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.
В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.
В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.
В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.
В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.
В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.
В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.
Судя по фотографиям, от поджога пострадало окно и часть фасада. Внутрь помещения огонь не проник.
Председатель реготделения "Партии прогресса" в Алтайском крае Ольга Фотиева сообщила, что на место прибыла полиция.
Штаб Навального начал работу в Барнауле 20 марта. На открытии офиса самого Алексея Навального неизвестные облили зеленкой.
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