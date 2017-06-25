В Барнауле неизвестные подожгли штаб Навального

В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com. В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com. В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com. В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com. В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com. В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com. В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com. В Барнауле пытались поджечь офис Навального. Фото: facebook.com.

Судя по фотографиям, от поджога пострадало окно и часть фасада. Внутрь помещения огонь не проник.

Председатель реготделения "Партии прогресса" в Алтайском крае Ольга Фотиева сообщила, что на место прибыла полиция.

Штаб Навального начал работу в Барнауле 20 марта. На открытии офиса самого Алексея Навального неизвестные облили зеленкой.