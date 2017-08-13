В Барнауле ограничат остановку и стоянку авто

31 августа в районе дома №47 по проспекту Ленина будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств с 22.00 до 06.00. Это территория напротив главной корпуса технического университета, около магазинов "Читай-Город", DNS и "Грильницы".

Также аналогичные знаки установят по четной стороне ул. Интернациональной от дома №54 до пр-кта Ленина. Это нужно для беспрепятственного выезда автомобилей пожарной охраны на пр-кт Ленина и ул.Максима Горького от здания 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Алтайского края (ул.Интернациональная, 56).