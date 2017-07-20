В Барнауле охрана не дала ввезти в колонию партию флешек, телефонов и сим-карт

Известно, что автомобиль прибыл в колонию строгого режима для разгрузки продуктов. Водитель, житель города Новосибирска, был ознакомлен со списком предметов, запрещенных к провозу на территорию колонии.

При проведении досмотра "Газели" сотрудники охраны ИК-3 обнаружили в кабине машины 12 флэш-карт, две сим-карты, фотоаппарат, навигатор, сотовый телефон с зарядным устройством, две пары наушников, газовый пистолет и спиртосодержащую жидкость. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

Всего за первое полугодие 2017 года при попытке доставки в учреждения уголовно-исполнительной системы края у граждан было изъято более 118 тысяч рублей, 43 мобильных телефона, 42 сим-карты.