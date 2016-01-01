Власти Барнаула вновь пытаются избавиться от Старого базара

Очередные торги рынка "Центральный" должны состояться в первой половине января. Заявки принимают с 20 декабря по 16 января. 20-го января утвердят пул претендентов на 5,8 тыс кв. метров здания рынка и еще ряда построек на Мало-Тобольской, 23. Начальная цена — 98,5 млн рублей, шаг аукциона — 2 млн рублей, задаток — 19,7 млн рублей.

Старый базар пытаются продать с 2011 года. На начало 2017 года намечены 18 по счету торги. Предыдущие не состоялись по двум причинам: либо не было заявок, либо претенденты не вносили ожидаемый задаток. Постепенно цена объекта снизилась на 100 миллионов рублей. Изначально рынок "Центральный" пытались продать за 196 млн рублей. Само здание заморожено с 1 ноября 2015 года, а продавцы с рынка разъехались по другим торговым точкам.

Предприниматели уже озвучивали свои планы на участок рынка "Центральный". Так Олег Бакун, владелец компании "Веллнесс Резортс Групп" и "Бизнес Хотелс Групп", планировал строить здесь отели Hilton. Но "Банкфакс" пишет, что Бакун скорее всего не примет участие в новых торгах, так как не смог получить кредит на затратный проект или привлечь партнеров.

Кроме того, реализацию масштабных проектов в этой части города сдерживают положения будущего генплана. В нем территория Старого базара погружена в туркластер, где планирую установить ограничения по высотности зданий. По словам Сергея Боженко, зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию мэрии, в этой части можно будет строить дома не выше трех этажей. Такие условия идут в разрез с концепцией развития отелей Hilton, которые возводят высотные здания.