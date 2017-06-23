В Барнауле осудили экс-полицейского за обман бизнесмена

Житель Барнаула, который раньше работал оперативным сотрудником полиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями, получил три года лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщает следком Алтайского края, следствием и судом установлено, что в январе 2017 года обвиняемому стало известно об изъятии у местного предпринимателя документов и ключей почти от 50 дорогостоящих автомобилей. После этого обвиняемый ввел бизнесмена в заблуждение и предложил ему решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела и возврате транспортных средств. Но для этого попросил передать через него 2 миллиона рублей для должностных лиц. На самом деле, передавать деньги мужчина никому не собирался, а хотел их похитить и распорядиться по своему усмотрению.
Но предприниматель обратился в Управление ФСБ России по Алтайскому краю, и после незаконного получения денежных средств обвиняемый был задержан.
В ходе следствия и суда мужчина полностью признал вину в содеянном, и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Приговором суда ему назначено условное наказание.
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