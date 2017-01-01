В Барнауле осудили мошенника за инсценировку ДТП и получение денег от страховой компании

В Барнауле вынесли приговор 28-летнему жителя города, совершившего мошенничество со своим коллегой по предварительному сговору. Мужчина получил деньги от страховой компании, инсценировав ДТП.
По данным краевой прокуратуры, осужденный являлся механиком автосервиса и совместно с коллегой решил инсценировать ДТП и обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. Для этого они нанесли молотком своему автомобилю повреждения, которые в дальнейшем можно было устранить без особых финансовых затрат.
После повреждения автомобиля осужденный инсценировал ДТП, в котором он якобы был пострадавшим, и обратился в страховую компанию за возмещением причиненного ущерба, который по подсчетам экспертов составил 97 097 рублей. Указанная сумма была ему выплачена. В результате проведенных проверочных мероприятий обман оказался раскрытым.
За совершение указанного преступления житель Барнаула приговорен судом к наказанию в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск страховой компании о взыскании ущерба.
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