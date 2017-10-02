В Барнауле осудили шестерых членов ОПГ за создание игорного заведения

По данным следствия, в январе 2016 года 35-летняя жительница Новоалтайска организовала группу для осуществления незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны. Обвиняемая привлекла к незаконной игорной деятельности в качестве администраторов и охранников еще пять своих знакомых — жителей Барнаула, большинство из которых обладали профессиональными навыками ведения азартных игр.

Незаконное игорное заведение осуществляло свою деятельность в течение трех месяцев в арендуемом двухэтажном коттедже Барнаула, где были размещены 18 игровых автоматов.

В заведении был пропускной режим, формировался список игроков, которым был разрешен вход. Размер выигрыша определялся из размера бонусов, полученных ими по результатам игры на оборудовании. Один бонус был эквивалентен 1 рублю. Денежные средства, полученные в результате проведения незаконных азартных игр, организатор преступной группы распределяла между участниками.

В марте прошлого года ОПГ поймали, а игровое оборудование изъяли. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил членам группы наказание от 2-х до 2-х лет и 1 месяца лишения свободы условно с выплатой штрафа.