В Барнауле открылись счетные участки для предварительного голосования

Для организации голосования в краевой столице сформировано 60 участковых счетных комиссий – по три на каждом избирательном округе. В 8:00 по местному времени все они приступили к работе.

Бюллетени для голосования, а также необходимая документация для работы членов счетных комиссий доставлены на участки заблаговременно. 28 мая счетные участки будут открыты для избирателей до 20:00. Проголосовать можно по месту регистрации при предъявлении паспорта, либо документа, его заменяющего. Для того, чтобы найти адрес своего участка, необходимо указать адрес регистрации на сайте предварительного голосования pg.er.ru.