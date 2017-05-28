В Барнауле открылись счетные участки для предварительного голосования

Сегодня, 28 мая, по всей стране открываются счетные участки для проведения процедуры предварительного голосования "Единой России". Жителям Барнаула сегодня предстоит определить, кто будет выдвинут партией на сентябрьских выборах в Барнаульскую городскую Думу.
Для организации голосования в краевой столице сформировано 60 участковых счетных комиссий – по три на каждом избирательном округе. В 8:00 по местному времени все они приступили к работе.
Бюллетени для голосования, а также необходимая документация для работы членов счетных комиссий доставлены на участки заблаговременно. 28 мая счетные участки будут открыты для избирателей до 20:00. Проголосовать можно по месту регистрации при предъявлении паспорта, либо документа, его заменяющего. Для того, чтобы найти адрес своего участка, необходимо указать адрес регистрации на сайте предварительного голосования pg.er.ru.
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