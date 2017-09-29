В Барнауле открылось заведение нового формата: Tom Yam Bar "Лапша и Уши"

Как рассказали в заведении, концепция бара – "современная паназиатская кухня, которую мы все так любим и которая вряд ли кого-то оставляет равнодушным". В заведении около 45 посадочных мест.

Что касается интерьера: в баре нарочито минималистичный дизайн с удобными кожаными диванами и деревянными столами. Только цветовые акценты и оригинальная инсталляция с вертикальным озеленением на входе выдает принадлежность заведения к азиатской кухне.

Николай Эм.

разработал Николай Эм – повар с 17-летним стажем, участник "Ревизорро-Шоу", победитель кулинарных конкурсов "Золотая Вилка" и "Битва Суши", автор кухни одного из лучших паназиатских ресторанов Новосибирска – "Мятный Карась".

Как и положено в подобных заведениях, изюминка меню – это культовые супы: острый тайский Том ям (в различных вариациях) и вьетнамский наваристый Фо-бо.

Также представлены другие хиты кухонь Вьетнама, Китая, Таиланда и Японии: популярные блюда вок, общепризнанные роллы и суши, салаты в азиатском стиле, аутентичные десерты и, конечно же, фирменные свиные уши. Отдельного внимания достойны выходы блюд: у тех же супов это 600 граммов в порции!

Уйти голодным не получится ни при каких обстоятельствах, тем более приятным бонусом является скидка 25% на все меню в честь открытия!*

Дополняет концепцию расположившаяся на первом этаже кофейня Fix.coffee_cafe, ориентированная в первую очередь на популярное направление стрит-фуд. Посетители смогут перекусить внутри кафе либо забрать еду с собой.

Главной фишкой является фиксированная цена на весь предложенный ассортимент напитков и блюд – 69 рублей, что значительно упрощает время выбора и подсчета стоимости для гостя.

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