В Барнауле открылось заведение нового формата: Tom Yam Bar "Лапша и Уши"

В сентябре в техническом режиме в центре Барнаула открылось заведение нового для города формата: Tom Yam Bar "Лапша и Уши", который находится по адресу проспект Ленина, 63.
Как рассказали в заведении, концепция бара – "современная паназиатская кухня, которую мы все так любим и которая вряд ли кого-то оставляет равнодушным". В заведении около 45 посадочных мест.
Что касается интерьера: в баре нарочито минималистичный дизайн с удобными кожаными диванами и деревянными столами. Только цветовые акценты и оригинальная инсталляция с вертикальным озеленением на входе выдает принадлежность заведения к азиатской кухне.
Как и положено в подобных заведениях, изюминка меню – это культовые супы: острый тайский Том ям (в различных вариациях) и вьетнамский наваристый Фо-бо.
Также представлены другие хиты кухонь Вьетнама, Китая, Таиланда и Японии: популярные блюда вок, общепризнанные роллы и суши, салаты в азиатском стиле, аутентичные десерты и, конечно же, фирменные свиные уши. Отдельного внимания достойны выходы блюд: у тех же супов это 600 граммов в порции!
Уйти голодным не получится ни при каких обстоятельствах, тем более приятным бонусом является скидка 25% на все меню в честь открытия!*
Дополняет концепцию расположившаяся на первом этаже кофейня Fix.coffee_cafe, ориентированная в первую очередь на популярное направление стрит-фуд. Посетители смогут перекусить внутри кафе либо забрать еду с собой.
Главной фишкой является фиксированная цена на весь предложенный ассортимент напитков и блюд – 69 рублей, что значительно упрощает время выбора и подсчета стоимости для гостя.
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