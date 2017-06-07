Фотофакты. В Барнауле откроют городской пляж не раньше середины июня

В Барнауле готовят к работе городской пляж на о. Помазкин. Открытие намечено на 12.00 17 июня, сообщает мэрия.
В этом сезоне на пляже планируют установить детскую зону отдыха и девятиметровую горку из стеклопластика. Для всех желающих будут работать водные мотоциклы и велосипеды. Появится баня на дровах, будут работать спортивные площадки.
В настоящее время дорожные службы грейдируют подъезд к зоне отдыха. Запланированы работы по отсыпке дороги сколом и ремонту тротуара. Пляж оборудуют кабинками для переодевания, биотуалетами, контейнерным порталом, фонтанчиками с питьевой водой, душевыми. Для посетителей разместят схему расположения пляжа.
Уже обучен и укомплектован штат спасателей, идет монтаж торговых павильонов, для отдыхающих подготовили шезлонги и зонтики. В ближайшее время обозначат границы плавания буйками, береговую часть пляжа оборудуют предупреждающими знаками, щитами со спасательными кругами и организуют дежурство спасателей.
Накануне курсанты БЮИ МВД России очистили береговую линию городского пляжа от различных частей деревьев, стекла и пластика, собрав 75 мешков мусора. Специалисты Роспотребнадзора сделали необходимые бактериологические и химические анализы состава воды в скважине и песка. Приемку пляжа в ближайшее время проведут специалисты Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю.
Во время сезона городской пляж станет площадкой для проведения различных праздников: Дня молодежи, Дня города, народного праздника Ивана Купалы и Дня шашлыка.
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