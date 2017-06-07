Фотофакты. В Барнауле откроют городской пляж не раньше середины июня

Подготовка пляжа на о. Помазкин к открытию. Фото: barnaul.org. Подготовка пляжа на о. Помазкин к открытию. Фото: barnaul.org. Подготовка пляжа на о. Помазкин к открытию. Фото: barnaul.org. Подготовка пляжа на о. Помазкин к открытию. Фото: barnaul.org. Подготовка пляжа на о. Помазкин к открытию. Фото: barnaul.org. Подготовка пляжа на о. Помазкин к открытию. Фото: barnaul.org.

В этом сезоне на пляже планируют установить детскую зону отдыха и девятиметровую горку из стеклопластика. Для всех желающих будут работать водные мотоциклы и велосипеды. Появится баня на дровах, будут работать спортивные площадки.

В настоящее время дорожные службы грейдируют подъезд к зоне отдыха. Запланированы работы по отсыпке дороги сколом и ремонту тротуара. Пляж оборудуют кабинками для переодевания, биотуалетами, контейнерным порталом, фонтанчиками с питьевой водой, душевыми. Для посетителей разместят схему расположения пляжа.

Уже обучен и укомплектован штат спасателей, идет монтаж торговых павильонов, для отдыхающих подготовили шезлонги и зонтики. В ближайшее время обозначат границы плавания буйками, береговую часть пляжа оборудуют предупреждающими знаками, щитами со спасательными кругами и организуют дежурство спасателей.

Накануне курсанты БЮИ МВД России очистили береговую линию городского пляжа от различных частей деревьев, стекла и пластика, собрав 75 мешков мусора. Специалисты Роспотребнадзора сделали необходимые бактериологические и химические анализы состава воды в скважине и песка. Приемку пляжа в ближайшее время проведут специалисты Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю.

Во время сезона городской пляж станет площадкой для проведения различных праздников: Дня молодежи, Дня города, народного праздника Ивана Купалы и Дня шашлыка.