Фотофакты. Под Барнаулом откроют обновлённый пляж "Солнечный"

Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный". Летний сезон на пляже "Солнечный". Фото: предоставлено администрацией пляжа "Солнечный".

Можно сказать, что в этом году пляж "Солнечный" открывается с чистого листа. В течение нескольких месяцев велась полная реконструкция: на пляже завершили бетонные работы по периметру, полностью очистили озеро, заменили все кухонное оборудование. С 3 июня заработает полноценная кухня, где каждый отдыхающий сможет получить комплексный обед.

Основным нововведением будет профессиональное зеленое покрытие, которое по своим свойствам практически не отличается от обычной травы.

Также произошли изменения в ценовой политике: в сезоне 2017 стоимость билета составит всего 300 рублей. За эти деньги отдыхающие могут провести весь день на пляже "Солнечный", и бесплатно пользоваться всеми аттракционами. Для гостей, прибывших на своих автомобилях, оборудована стоянка. Для детей есть игровая площадка, детские горки и аттракционы, зона купания для самых маленьких.

Пляж "Солнечный" получил разрешение ГИМС первым из открытых пляжей с искусственным водоемом. В целях безопасности на пляже будут работать опытные спасатели.

Чистая проточная вода в озере соответствует всем требованиям и нормам, регулярная очистка проводится два раза в неделю. Пляж всегда в безупречно чистом состоянии, проводится ежедневная уборка.

Как добраться

Открытие пляжного сезона на "Солнечном" состоится 3 июня в 10.00 по адресу п. Солнечный, ул. Кольцевая, 1.

Добраться из Барнаула можно на маршрутном такси №203 и №269 от автовокзала либо на маршрутном такси №202 от остановки Спартак-2. Из Новоалтайска на пляж можно доехать на маршрутном такси №110.

Подробности можно узнать по бесплатному телефону 8-800-700-21-00 и на сайте пляжа.

Справка

Территория пляжа составляет 4 000 кв. метров.

Одновременно на пляже могут находиться свыше 2 000 отдыхающих.