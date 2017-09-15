В Барнауле впервые в России откроется молдавская кофейня "со своей философией"

"Тем временем, мы по прежнему заняты подготовкой к открытию наших кофеен этой осенью в Санкт-Петербурге, Барнауле и Бишкеке. Мы все-таки смогли создать немного магии в нашей первой кофейне в Кишиневе", — сообщается в официальном сообществе сети кофеен в "ВКонтакте".

Барнаульская кофейня Tucano Coffee откроется на месте заведения "Гриль фест", которое проработало меньше года на ул. Молодежная, 26. Сейчас собственники "Гриль феста" открывают два заведения и боулинг в ТРЦ "Галактика".

Зона посадки новой кофейни рассчитана на 70 человек, отметил Егор Короленко. В заведении можно будет выпить кофе и перекусить: в меню предусмотрены разные блюда к кофе. К примеру, здесь можно будет найти бейгелы (бублики). Свой заказ можно будет взять с собой.

У заведений сети Tucano Coffee есть своя философия, говорится на сайте. "Love. Peace. Coffee" (Любовь. Мир. Кофе) — три главные вещи, на которые в первую очередь ориентируются владельцы заведений. Чтобы познакомиться с работой сети, барнаульский предприниматель поехал перенимать опыт франчайзера в Кишинев.

Егор Короленко,

владелец барнаульской франшизы Tucano Coffee:

Изначально я планировал открыть кофейню в собственном стиле. Первое, с чего я начал, это поиск идеи, стиля и формата будущего заведения, так как я хотел открыть заведение, которого еще не было в Барнауле. Я совершенно случайно наткнулся на Tucano Coffee. мне понравился их формат, философия и отношение к кофе-культуре. После недолгих переговоров ребята предложили мне приехать в Кишинёв, чтобы увидеть все лично и погрузиться в атмосферу заведений. В Молдове я убедился, что для ребят, которые работают в Tucano Coffee, это не просто франшиза, а семья со своей собственной философией, а кофе — это стиль жизни, в котором они выражают себя.

Справка

Tucano Coffee — интернациональная сеть кофеен. Первый кофешоп заработал в Кишиневе Республики Молдовы в 2011 году. Символ заведения — яркая птица тукан. Сейчас кофейни работают в Румынии, Арабских Эмиратах и Молдове. В России заведения появятся только этой осенью — в Барнауле и Санкт-Петербурге.



