В Барнауле впервые в России откроется молдавская кофейня "со своей философией"

В Барнауле по франшизе откроется кофейня молдавской сети Tucano Coffee. Запустить ее планируют в октябре. Об этом altapress.ru рассказал руководитель заведения Егор Короленко. В 2017 году сеть впервые зайдет на российский рынок. Вторая такая кофейня заработает осенью в Санкт-Петербурге.
"Тем временем, мы по прежнему заняты подготовкой к открытию наших кофеен этой осенью в Санкт-Петербурге, Барнауле и Бишкеке. Мы все-таки смогли создать немного магии в нашей первой кофейне в Кишиневе", — сообщается в официальном сообществе сети кофеен в "ВКонтакте".
Барнаульская кофейня Tucano Coffee откроется на месте заведения "Гриль фест", которое проработало меньше года на ул. Молодежная, 26. Сейчас собственники "Гриль феста" открывают два заведения и боулинг в ТРЦ "Галактика".
Зона посадки новой кофейни рассчитана на 70 человек, отметил Егор Короленко. В заведении можно будет выпить кофе и перекусить: в меню предусмотрены разные блюда к кофе. К примеру, здесь можно будет найти бейгелы (бублики). Свой заказ можно будет взять с собой.
У заведений сети Tucano Coffee есть своя философия, говорится на сайте. "Love. Peace. Coffee" (Любовь. Мир. Кофе) — три главные вещи, на которые в первую очередь ориентируются владельцы заведений. Чтобы познакомиться с работой сети, барнаульский предприниматель поехал перенимать опыт франчайзера в Кишинев.
Егор Короленко,
владелец барнаульской франшизы Tucano Coffee:
Изначально я планировал открыть кофейню в собственном стиле. Первое, с чего я начал, это поиск идеи, стиля и формата будущего заведения, так как я хотел открыть заведение, которого еще не было в Барнауле. Я совершенно случайно наткнулся на Tucano Coffee. мне понравился их формат, философия и отношение к кофе-культуре. После недолгих переговоров ребята предложили мне приехать в Кишинёв, чтобы увидеть все лично и погрузиться в атмосферу заведений. В Молдове я убедился, что для ребят, которые работают в Tucano Coffee, это не просто франшиза, а семья со своей собственной философией, а кофе — это стиль жизни, в котором они выражают себя.
Справка
Tucano Coffee — интернациональная сеть кофеен. Первый кофешоп заработал в Кишиневе Республики Молдовы в 2011 году. Символ заведения — яркая птица тукан. Сейчас кофейни работают в Румынии, Арабских Эмиратах и Молдове. В России заведения появятся только этой осенью — в Барнауле и Санкт-Петербурге.
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