В Барнауле покупатель охотничьего ружья сдал продавца полиции

Как сообщает краевая прокуратура, в 1986 году мужчина приобрел в Москве двухствольное охотничье ружье модели "ТОЗ-34" 28 калибра и патроны к нему. Он поставил оружие на учет в соответствии с законом. В 1990-х годах при переезде в Казахстан он снял ружье с учета, а по возвращении в Барнаул три года назад на учет его не поставил, так как перестал заниматься охотой.

Затем владелец ружья познакомился с мужчиной, который занимается приобретением шкур диких животных. Он предложил купить у него оружие за 50 000 рублей. Мужчины встретились в безлюдном месте, где и состоялась сделка. Сразу после этого продавца задержали сотрудники полиции.

Оказалось, что покупатель ружья осознал, что эта сделка противозаконна и обратился в полицию.

Сбытчик оружия признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему более мягкое наказание, чем то, что предусмотрено санкцией статьи — 100 часов обязательных работ.