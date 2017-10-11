В Барнауле полтора месяца ищут парня в белой толстовке

Никита Конкин

Приметы:

рост 176-178 см;

худощавого телосложения;

короткие темно-русые волосы;

носит очки.

Был одет:

Белая толстовка с капюшоном;

темные джинсы;

белые кроссовки;

ярко-желтая кепка с надписью.

Он может находиться в Новосибирской области.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).