В Барнауле полтора месяца ищут парня в белой толстовке

Волонтеры "Лиза Алерт" ищут 19-летнего Никиту Конкина. О его местонахождении неизвестно с 31 августа 2017 года.
Приметы:
- рост 176-178 см;
- худощавого телосложения;
- короткие темно-русые волосы;
- носит очки.
Был одет:
- Белая толстовка с капюшоном;
- темные джинсы;
- белые кроссовки;
- ярко-желтая кепка с надписью.
Он может находиться в Новосибирской области.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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