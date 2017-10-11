В Барнауле полтора месяца ищут парня в белой толстовке

Сегодня, 09:58.
Происшествия

Волонтеры "Лиза Алерт" ищут 19-летнего Никиту Конкина. О его местонахождении неизвестно с 31 августа 2017 года.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Никита Конкин.
Никита Конкин

Приметы:

  • рост 176-178 см;
  • худощавого телосложения;
  • короткие темно-русые волосы;
  • носит очки. 

Был одет:

  • Белая толстовка с капюшоном;
  • темные джинсы;
  • белые кроссовки;
  • ярко-желтая кепка с надписью.

Он может находиться в Новосибирской области.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров