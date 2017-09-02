В Барнауле поймали торговца наркотиками, который пользовался интернет-технологиями

Следствие установило, что житель Барнаула получал наркотическое средство в крупном размере через тайники-закладки. Расфасовав приобретение, он сбывал вещество тем же путем. Деньги за товар он получал через системы платежей в сети. Когда обвиняемого задержали, при нем, а также в других местах обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения в значительном размере.

За совершение этого преступления предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.