В Барнауле поймали торговца наркотиками, который пользовался интернет-технологиями

Прокуратура Алтайского края направила в Индустриальный районный суд Барнаула дело в отношении местного жителя, который через Интернет покупал оптовые партии наркотиков, фасовал их, а потом продавал. Об этом сообщает сайт службы.
Следствие установило, что житель Барнаула получал наркотическое средство в крупном размере через тайники-закладки. Расфасовав приобретение, он сбывал вещество тем же путем. Деньги за товар он получал через системы платежей в сети. Когда обвиняемого задержали, при нем, а также в других местах обнаружили наркотическое средство синтетического происхождения в значительном размере.
За совершение этого преступления предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
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