В Барнауле продают торговый дом "Грааль"

Трехэтажный торговый дом "Грааль" находится по адресу ул. П.С. Кулагина, 8в. Вместе с ним на торгах будут продавать право аренды земельного участка площадью 0,6 га, на котором находится здание.

Основатель "Грааля" Владимир Суртаев подал исковое заявление о признании себя банкротом в июне прошлого года, в ноябре 2016 года суд удовлетворил его иск и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у Владимира Суртаева в собственности находится только здание торгового дома "Грааль" на ул. Кулагина, в долевой собственности — дом и земельный участок в Барнауле. Лот на торгах, которые пройдут в конце октября, разместили 14 сентября.

Кроме того, на торги выставлено и здание "Грааля" на Красноармейском проспекте, 26 (на фото). Вместе с котельной и участком его стартовая цена 58 млн рублей. На продажу его выставил банк "Ак Барс".

Справка

Торговый дом "Грааль" — оптово-розничное предприятие, специализирующееся на продаже посуды, текстиля и товаров для дома. Компания образована в октябре 1995 года. У нее были магазины в Барнауле, Горно-Алтайске, Бийске, Славгороде и Рубцовске. Сейчас остались два магазина в Барнауле и один — в Горно-Алтайске.