В Барнауле продают торговый дом "Грааль"

В Барнауле выставили на продажу здание торгового дома "Грааль". Объект продается за 56,3 млн рублей из-за банкротства основателя компании Владимира Суртаева, сообщает "Континент-Сибирь". По данным altapress.ru, продается и другое здание в центре города, принадлежащее бизнесмену.
Трехэтажный торговый дом "Грааль" находится по адресу ул. П.С. Кулагина, 8в. Вместе с ним на торгах будут продавать право аренды земельного участка площадью 0,6 га, на котором находится здание.
Основатель "Грааля" Владимир Суртаев подал исковое заявление о признании себя банкротом в июне прошлого года, в ноябре 2016 года суд удовлетворил его иск и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у Владимира Суртаева в собственности находится только здание торгового дома "Грааль" на ул. Кулагина, в долевой собственности — дом и земельный участок в Барнауле. Лот на торгах, которые пройдут в конце октября, разместили 14 сентября.
Кроме того, на торги выставлено и здание "Грааля" на Красноармейском проспекте, 26 (на фото). Вместе с котельной и участком его стартовая цена 58 млн рублей. На продажу его выставил банк "Ак Барс".
Справка
Торговый дом "Грааль" — оптово-розничное предприятие, специализирующееся на продаже посуды, текстиля и товаров для дома. Компания образована в октябре 1995 года. У нее были магазины в Барнауле, Горно-Алтайске, Бийске, Славгороде и Рубцовске. Сейчас остались два магазина в Барнауле и один — в Горно-Алтайске.
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