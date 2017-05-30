В Барнауле произошла утечка природного газа

В Барнауле обнаружили утечку природного газа в районе врезки трубы газопровода д-57 мм у здания на пр. Космонавтов, 48е. На время ремонта отключили газораспределительную станцию №1, сообщает мэрия.

С 9.00 в городе приостановили подачу газа потребителям Индустриального, Железнодорожного, Ленинского районов. Под отключение попали около 40 тысяч жителей и 230 организаций. Участок обслуживает компания "Газсервис". Завершить работы планируют до 16.00.