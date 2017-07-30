В Барнауле пропал 60-летний мужчина с татуировкой в виде розы

В Барнауле пропал Коровкин Борис Данилович, 60 лет. О его место нахождении неизвестно с 29 июля. Мужчина нуждается в медицинской помощи, говорится в сообщении Лиза Алерт.
Приметы:
- рост 180 см,
- худощавого телосложения,
- волосы короткие седые,
- глаза серые.
Был одет:
- тёмная кепка,
- ярко-синяя куртка,
- тёмные штаны,
- чёрные туфли.
Особые приметы:
- татуировка в виде розы на запястье.
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