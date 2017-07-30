В Барнауле пропал 60-летний мужчина с татуировкой в виде розы

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Сегодня, 14:27.
Происшествия

В Барнауле пропал Коровкин Борис Данилович, 60 лет. О его место нахождении неизвестно с 29 июля. Мужчина нуждается в медицинской помощи, говорится в сообщении Лиза Алерт.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Приметы:

- рост 180 см,
- худощавого телосложения,
- волосы короткие седые,
- глаза серые.

Пропал Борис Коровкин.
Пропал Борис Коровкин.

Был одет:

- тёмная кепка,
- ярко-синяя куртка,
- тёмные штаны,
- чёрные туфли.

Особые приметы:

- татуировка в виде розы на запястье.

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