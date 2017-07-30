В Барнауле пропал 60-летний мужчина с татуировкой в виде розы

В Барнауле пропал Коровкин Борис Данилович, 60 лет. О его место нахождении неизвестно с 29 июля. Мужчина нуждается в медицинской помощи, говорится в сообщении Лиза Алерт.

Приметы: - рост 180 см,

- худощавого телосложения,

- волосы короткие седые,

- глаза серые. Был одет: - тёмная кепка,

- ярко-синяя куртка,

- тёмные штаны,

- чёрные туфли. Особые приметы: - татуировка в виде розы на запястье.