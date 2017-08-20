В Барнауле пропал парень со шрамом на губе

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Сегодня, 09:24.
Жизнь

В Барнауле пропал 22-летний Николай Кочетов. О местонахождении молодого человека ничего не известно с 10 августа. Как сообщает "Лиза Алерт - Алтайский край",    Николай может нуждаться в медицинской помощи. 

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Пропал Кочетов Николай.
Пропал Кочетов Николай.

Приметы:

  • рост 183 см,
  • телосложение худощавое,
  • волосы светло-русые кудрявые до плеч,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • бордовая футболка,
  • голубые трикотажные штаны,
  • тёмно-коричневые туфли.

Особые приметы:

  • шрам на верхней губе,
  • носит очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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