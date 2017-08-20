В Барнауле пропал парень со шрамом на губе

В Барнауле пропал 22-летний Николай Кочетов. О местонахождении молодого человека ничего не известно с 10 августа. Как сообщает "Лиза Алерт - Алтайский край", Николай может нуждаться в медицинской помощи.

Пропал Кочетов Николай. Приметы: рост 183 см,

телосложение худощавое,

волосы светло-русые кудрявые до плеч,

глаза голубые. Был одет: бордовая футболка,

голубые трикотажные штаны,

тёмно-коричневые туфли. Особые приметы: шрам на верхней губе,

носит очки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).