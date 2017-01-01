В Барнауле проверят поликлинику, с крыши которой на ребенка упал снег

В Барнауле следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю инициирована доследственная проверка по факту падения на 6-летнего ребенка снежной массы с крыши поликлиники №12.
По информации местных СМИ, ребенок находился на территории медицинского учреждения в Индустриальном районе, когда ком снега упал с крыши ему на голову. В результате мальчика госпитализировали с признаками сотрясения головного мозга.
Теперь следствию предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания и своевременно не проконтролировавшим уборку снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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