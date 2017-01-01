В Барнауле проверят поликлинику, с крыши которой на ребенка упал снег

По информации местных СМИ, ребенок находился на территории медицинского учреждения в Индустриальном районе, когда ком снега упал с крыши ему на голову. В результате мальчика госпитализировали с признаками сотрясения головного мозга.

Теперь следствию предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания и своевременно не проконтролировавшим уборку снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.