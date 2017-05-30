В Барнауле разыскивают мужчину в майке и с татуировкой на плече

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В Барнауле с 22 марта разыскивают 37-летнего Ивана Полковникова.

Лиза Алерт.
Лиза Алерт. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Пропал Полковников Иван.
Пропал Полковников Иван.
Приметы:

  • рост 180 см,
  • спортивное телосложение,
  • лысый,
  • голубые глаза,
  • носит очки.

Предположительно был одет:

  • майка,
  • шорты,
  • сланцы.

Особые приметы: татуировка на плече.

О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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