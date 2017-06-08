В Барнауле решили закрыть для погребений одно из кладбищ

Барнаульские власти вновь решили закрыть Булыгинское (Кировское) кладбище на ул. Чернышевского, 288. Постановление об этом 1 июня подписал Сергей Дугин. Причиной назвали превышение плотности захоронений. Кладбище работало с марта 2006 года, а до этого времени на протяжении 42 лет было официально закрыто.
Из документа следует, что захоронения запретили не только на самом кладбище, но и на близлежащем участке в 221 метрах западнее, где, судя по всему, тоже хоронили горожан. Площадь обоих участков равна 295 тыс. кв. м. Глава администрации также распорядился прекратить предоставление мест для захоронений. Документ вступил в силу с момента опубликования.
Булыгинско-Кировское кладбище также называют Центральным и Старым городским. Некрополь открыли в первой половине XX века в ленточном бору на берегу Пивоварки. Первые погребения относятся к 1930-м годам.
Первоначально кладбище использовалось в основном под захоронения бывших военнослужащих, ветеранов и солдат, умерших во время ВОВ в госпиталях Барнаула, поэтому в народе оно носило название Воинское. В 1940-1950 годы здесь также хоронили представителей разных национальностей, высланных в Алтайский край, сообщает сайт "Карта памяти".
Булыгинское кладбище закрыли в 1964 году, однако в 2006 году вновь открыли. Объект относится к памятникам истории и культуры регионального значения. В настоящее время на погосте ведет свою деятельность добровольный молодежный отряд "Планета добра", основанный в 2009 году. Члены отряда проводят экскурсии, восстанавливают утерянные данные о захороненных, занимаются охраной памятников и создают фотоальбом.
Среди известных барнаульцев здесь похоронены поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков имажинизма Вадим Шершеневич (1893-1942), генерал-майор, военный комиссар Алтайского края Александр Сорокин (1901-1957), член правления всероссийского общества хирургов, главный хирург Барнаула Александр Чеглецов (1906-1957), исследователь природы Алтая, ботаник, краевед Виктор Верещагин (1871-1956).
Сейчас в Барнауле остались всего три действующих кладбища: Михайловское, Черницкое и Власихинское (официально здесь проводят только подзахоронения). Кроме того, в городе работает крематорий. На территории Барнаула также находятся три разрушенных некрополя: Нагорное, Кресто-Воздвиженское и Петропавловское кладбища.
Вопрос нехватки площадей для новых захоронений в Барнауле стоит давно. Несколько лет назад муниципалитет заявлял о намерении оформить права на участок площадью 115 га, прилегающий к Новомихайловскому кладбищу. Кроме того, к концу 2017 года должно появиться мемориальное кладбище для захоронения умерших участников ВОВ и ветеранов боевых действий Барнаула на Власихинском кладбище, пишет "Банкфакс". Предположительно, мемориал будет примыкать к проезжей части, а не уходить вглубь кладбища.
Справка
На территории Булыгинско-Кировского кладбища расположены четыре памятника: покоящимся калмыкам, умершим в 40-50 годах; казахам и татарам, умершим в 1929-1959 годах; воинам, умершим от ран в госпиталях во время ВОВ, и убиенным в братоубийственной войне 1918-1922 годах. Общая площадь составляет 52 га.
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