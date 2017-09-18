В Барнауле с бесплатным концертом выступит группа "Дискотека авария"

Выступление музыкантов пройдет на площадке перед торговым центром. Начало праздничной программы - в 15.00. Официальных комментариев представители ТРЦ "Весна" пока не давали.

В прошлом году на площадке перед торговым центром выступала певица Глюк'oZa, в 2015 — году МакSим.

Справка

"Дискотека Авария" — российская музыкальная группа, основанная в 1990 году. Изначально коллектив специализировался на танцевальной музыке с юмористическими текстами, а с середины 2000-х годов в репертуаре группы преобладает жанр поп-музыки (по wiki).