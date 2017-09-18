В Барнауле с бесплатным концертом выступит группа "Дискотека авария"

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Сегодня, 10:39.
Культура

Концерт группы "Дискотека Авария" пройдет в Барнауле 1 октября. В краевую столицу музыкантов пригласили представители торгового центра "Весна". Это сообщается на рекламных баннерах, развешенных по городу.

Группа "Дискотека Авария".
Группа "Дискотека Авария". Фото: avariya.ru.

Выступление музыкантов пройдет на площадке перед торговым центром. Начало праздничной программы - в 15.00. Официальных комментариев представители ТРЦ "Весна" пока не давали.

В прошлом году на площадке перед торговым центром выступала певица Глюк'oZa, в 2015 — году МакSим.

Справка

"Дискотека Авария" — российская музыкальная группа, основанная в 1990 году. Изначально коллектив специализировался на танцевальной музыке с юмористическими текстами, а с середины 2000-х годов в репертуаре группы преобладает жанр поп-музыки (по wiki).

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