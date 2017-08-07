В Барнауле из-за сигареты сгорела квартира в пятиэтажке

Вечером 6 августа в Барнауле случился пожар в квартире на 5-м этаже дома на пр. Ленина, 159. По словам очевидцев в Barnaul 22, пострадала семья из трех человек.
Пожар в Барнауле. Фото: Илья Леденев в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Илья Леденев в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Илья Леденев в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Илья Леденев в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Илья Леденев в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле. Фото: Илья Леденев в vk.com/barneos22.
Трое пострадавших: мужчина, женщина и ребенок 5-ти лет. Всех увезли на "скорой". Квартира вся выгорела, мужчина обгорел, ребенок надышался. Газ в доме сразу перекрыли.
Жильцы дома утверждают, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.
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