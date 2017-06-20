В Барнауле "сотрудники ЖЭУ" украли у пенсионерки 280 тысяч рублей

По данным полиции, злоумышленники пришли якобы проверить электроплиту и сказали хозяйке квартиры, что она переплатила за электроэнергию 3 тысячи рублей. Дав женщине пятитысячную купюру, они попросили сдачу. Пенсионерка достала деньги, тем самым показав где именно она их хранит. Чтобы отвлечь хозяйку, неизвестные попросили показать батарею. После осмотра батареи мошенники очень быстро ушли, а женщина через некоторое время обнаружила пропажу денег.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции просят гостей и жителей города быть бдительными и проверять работников компаний, которые ходят по домам и предлагают различные услуги, а также проверку приборов.