В Барнауле создали уникальный арт-объект на тротуарной плитке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле создали уникальный арт-объект на тротуарной плитке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле создали уникальный арт-объект на тротуарной плитке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле создали уникальный арт-объект на тротуарной плитке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле создали уникальный арт-объект на тротуарной плитке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле создали уникальный арт-объект на тротуарной плитке. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В творческой зоне компании "ЖБИ Сибири" всем участникам летней встречи была предоставлена возможность поучаствовать в росписи тротуарной плитки "Алом" от компании производителя. Совместными усилиями каждый участник, вооруженный кистью и хорошим настроением, оставил красочный след на будущем арт-объекте.

К концу мероприятия гости уже могли наблюдать готовую картину, создавалась которая под чутким руководством художника-шаржиста Данила Ростоцкого.

Готовый арт-объект долго хранился в секрете, но теперь будет представлен всем желающим! Увидеть картину своими глазами можно на 16 сентября в День города Барнаула на площади Мира.