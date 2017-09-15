В Барнауле создали уникальный арт-объект на тротуарной плитке.

Летний бизнес-батл поколений, организованный ИД Алтапресс, 17 августа в парке Смертина оставил после себя не только приятные впечатления от встречи, но и большую историю, вклад в которую внесли большинство участников мероприятия.
В творческой зоне компании "ЖБИ Сибири" всем участникам летней встречи была предоставлена возможность поучаствовать в росписи тротуарной плитки "Алом" от компании производителя. Совместными усилиями каждый участник, вооруженный кистью и хорошим настроением, оставил красочный след на будущем арт-объекте.
К концу мероприятия гости уже могли наблюдать готовую картину, создавалась которая под чутким руководством художника-шаржиста Данила Ростоцкого.
Готовый арт-объект долго хранился в секрете, но теперь будет представлен всем желающим! Увидеть картину своими глазами можно на 16 сентября в День города Барнаула на площади Мира.