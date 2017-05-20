В Барнауле супругов осудили за организацию проституции

Следствие и суд установили, что в декабре 2013 года безработные супруги подыскали бани, сауны, гостиницы, оздоровительно-развлекательные центры и подобрали девушек из числа местных жительниц, предоставляющих услуги интимного характера за денежное вознаграждение. К занятию проституцией путем различных обещаний и уговоров были привлечены в том числе четыре несовершеннолетние девушки. Содействие супругам оказывали два администратора саун, выполнявших роль "кассиров".

Суд, оценив собранные следствием доказательства, признал подсудимых виновными и назначил наказание: мужчине в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его супруге – 2,5 года лишения свободы условно, двум пособникам в совершении преступлений – по 1,5 года лишения свободы условно.