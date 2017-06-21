В Барнауле три пожарки тушили один автомобиль

В ночь с 20 на 21 июня в Барнауле загорелся легковой автомобиль. Тушили его три единицы техники.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщение о возгорании автомобиля поступило в 01.25 ч. В операции по ликвидации пожара участвовали девять человек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.