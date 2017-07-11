В Барнауле вынесли приговор бывшей руководительнице аппарата АКЗС

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с 2013 по 2015 год Шевчук, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно и необоснованно начисляла денежные премии нескольким подчиненным ей сотрудникам на общую сумму порядка 160 тысяч рублей. При этом она сообщила заведомо ложные сведения о необходимости использования денег на оплату представительских расходов собрания. Получив деньги, руководитель аппарата распорядилась ими по собственному усмотрению. Схему, которую применяла Шевчук, выявили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

В январе 2016 года, накануне своего 55-летия, Шевчук покинула свою должность. Официально сообщалось, что она ушла по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Женщина занимала пост руководителя аппарата АКЗС в течение 8 лет.

Суд назначил Людмиле Шевчук наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.