В Барнауле вынесли приговор бывшей руководительнице аппарата АКЗС

В Барнауле осудили бывшую руководительницу аппарата АКЗС Людмилу Шевчук. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с 2013 по 2015 год Шевчук, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно и необоснованно начисляла денежные премии нескольким подчиненным ей сотрудникам на общую сумму порядка 160 тысяч рублей. При этом она сообщила заведомо ложные сведения о необходимости использования денег на оплату представительских расходов собрания. Получив деньги, руководитель аппарата распорядилась ими по собственному усмотрению. Схему, которую применяла Шевчук, выявили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.
В январе 2016 года, накануне своего 55-летия, Шевчук покинула свою должность. Официально сообщалось, что она ушла по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Женщина занимала пост руководителя аппарата АКЗС в течение 8 лет.
Суд назначил Людмиле Шевчук наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
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